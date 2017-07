Zuinige zege voor Bolt in Monaco, die meteen wel onder de tien seconden duikt op de 100 meter

Precies twee weken voor de start van het WK atletiek in Londen zijn er bij de Diamond League in Monaco nog vijf beste wereldjaarprestaties gesneuveld. Elijah Manangoi, Emmanuel Korir, Caster Semenya, Hellen Obiri en Evan Jager zetten hun supervorm in de verf. Usain Bolt ging in de voorlaatste wedstrijd uit zijn carrière voor het eerst dit jaar onder de tien seconden op de 100m.

Manangoi liet een bijzonder sterke indruk in de 1500m en trekt als topfavoriet naar het WK. Zijn 3:28.80 brengt de Keniaan op de negende plaats op de ranglijst aller tijden. Olympisch kampioen Matthew Centrowitz werd pas negende. Managoi’s landgenoot Emmanuel Korir, nog maar 22 jaar, zorgde voor een beste wereldjaarprestatie in de 800m met 1:43.10.

Ook bij de vrouwen gaf de 800m vuurwerk in Monaco. De Zuid-Afrikaanse olympische kampioene Semenya verbeterde het Diamond League-record en bracht het op 1:55.27. Achter haar doken Francine Niyonsaba en Ajee Wilson voor het eerst onder de 1:56. De Nederlandse Sifan Hassan verpulverde haar persoonlijk record en liep naar 1:56.81. Ze is in de 1500m de uitgesproken WK-topfavoriete.

Usain Bolt leek na een zwakke start al bij al makkelijk naar de zege te snellen, maar zijn bonus van drie honderdsten op Isiah Young was niet erg ruim. Tegen Justin Gatlin en Andre De Grasse zal in Londen meer nodig zijn. Wayde Van Niekerk, wel eens de opvolger van Bolt genoemd, moest voluit gaan om de 400m binnen te halen. Hij liep 43.73, Isaac Makwala 43.84. Dat belooft voor het WK.

Foto: EPA

De 3.000m bij de vrouwen en de 3.000m steeple bij de mannen leverden eveneens beste wereldjaarprestaties op. De 3.000m staat bij kampioenschappen niet op het programma, maar de 8:23.14 van de Keniaanse Obiri bewijst wel dat ze klaar is voor de wereldtitel op de 5.000m. Op de steeple lukte de Amerikaan Jager een straffe 8:01.29. Hij is een van de weinige blanke wereldtoppers op de lange afstand.