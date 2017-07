Deed vrouw van Japanse premier alsof ze geen Engels sprak om niet met Trump te moeten praten?

In een recent interview met de New York Times merkte Donald Trump op dat hij tijdens een diner met de Japanse premier en zijn vrouw een best ongemakkelijke tijd beleefde. “De vrouw van de eerste minister is een prachtige vrouw, maar ze spreekt geen Engels”, klonk het. Alleen... De vrouw van de Japanse eerste minister spreekt vloeiend Engels, dat bewees ze in het verleden al vaak genoeg.

“Dus, ik zat naast de vrouw van eerste minister Abe, wie ik een fantastische man vind, en zij is een fantastische vrouw”, vertelde Trump in een interview met New York Times, “maar ze spreekt geen Engels.”

Op de vraag van journaliste Maggie Haberman of ze werkelijk geen woord Engels spreekt, antwoordt Trump: “Zelfs niet hallo.”

President Trump beschreef het moment dan ook als tamelijk moeilijk. “Wel, het is lastig, want weet je, je zit daar voor... “ - wordt onderbroken door Haberman: “Uren.” - “Het diner duurde waarschijnlijk een uur en drie kwartier.”

Het lijkt er echter op dat de Japanse First Lady bewust gedaan heeft alsof ze geen Engels sprak. De vrouw staat erom bekend soms “een beetje raar” te zijn. Wat vaststaat is dat ze wel degelijk vloeiend Engels spreekt.