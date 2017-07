Syrisch leger en Hezbollah lanceren nieuw offensief tegen IS

Het Syrische regeringsleger en de sjiitische Libanese militie Hezbollah hebben vrijdag in het grensgebied tussen Syrië en Libanon op twee fronten een offensief geopend tegen de jihadisten. Het grensgebied is een broeinest van terroristen van Islamitische Staat (IS) en Tahrir Fateh al-Sham, al-Qaida in Syrië. Volgens Hezbollah werd op de twee fronten, in het Syrische Flita en het Libanese Wadi al-Kheil, succes geboekt. Bij het offensief krijgen grondtroepen steun van de Syrische luchtmacht.