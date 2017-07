Westerlo - Gezelligheid, genieten en babbelen tussen pot en pint, dat is het Westerlo-gevoel volgens de supporters. “Iedereen kent iedereen en dat maakt het heel gezellig.”

Voor de supporters van Westerlo is het eenduidig: gezelligheid en genieten van de wedstrijden zonder zorgen, dat is het ultieme Westerlo-gevoel. “Voor mij is het samen naar de match gaan kijken ...