Mortsel - Een moment van onoplettendheid heeft donderdag het leven gekost aan de 38-jarige Sven Mertens uit Mortsel. Hij werd op de Antwerpsestraat door een tram gegrepen en overleed ter plaatse.

Sven Mertens was bijzonder graag gezien in de wijk rond de Deurnestraat, waar hij met zijn vriendin woonde. In de straat herkende iedereen hem aan zijn hond, een golden retriever, die hij dagelijks uitliet ...