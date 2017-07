KV Mechelen legt Moeskroen over de knie in oefenpot

In een onderonsje tussen twee clubs uit de Jupiler Pro League toonde KV Mechelen zich vrijdagavond sterker dan Moeskroen (3-1). In de Brugse Metten, na twee jaar afwezigheid opnieuw op de agenda, verloor Club Brugge dan weer in het eigen Jan Breydelstadion met 0-2 van Athletic Bilbao.

KV Mechelen speelde met dezelfde elf als tegen Westerlo. Bij Moeskroen ontbraken Arslanagic en Bailly. De eerste kans van de partij was er een voor Matthys, nadat Drazic de bal had ontfutseld. Godeau redde van de lijn. Toen Croizet met een listig hakje Rits bereikte, was de openingstreffer een feit. De match verliep gelijkopgaand en na een voorzet van ex-Mechelaar Huyghebaert kon Bolingi de gelijkmaker voorbij Coosemans koppen. Malinwa reageerde met een vrije trap van Matthys. Cocalic kopte Malinwa opnieuw op voorsprong. Moeskroen voetbalde bijwijlen vlot en na een mooie combinatie schoot Koc de 2-2 op Coosemans. Toen Butez pijnlijk blunderde op een schot van Claes was de wedstrijd gespeeld.

KV Mechelen: Coosemans; Vitas, De Witte (76’ Cobbaut), Cocalic; Rherras (62’ Zeroual), Filipovic, Rits (62’ Jubitana), Claes; Croizet (62’ Ninis), Drazic (76’ Bande), Matthys.

Moeskroen: Butez; Vojdova, Mezague (75’ Nzeza), Godeau, Huyghebaert; Mohamed (79’ Dione), Nkaka (59’ Aidara), Govea (72’ Boya), Olinga (46’ Koc); Bolingi (46’ Mbombo), Amallah (84’ Spahiu).

Doelpunten: 28’ Rits (Croizet) 1-0, 38’ Bolingi (Huyghebaert) 1-1, 44’ Cocalic (Matthys) 2-1, 71’ Claes (geen assist) 3-1.

Gele kaarten: 53’ Mbombo.

Brugge verliest

Club Brugge is er vrijdag dan weer niet in geslaagd haar fans te trakteren op een eerste grote overwinning van het seizoen. Club verloor tijdens de Brugse Metten met 0-2 van Athletic Bilbao.

Club, dat de partij aanvatte met vijf verdedigers, kreeg vier minuten voor rust via Raul Garcia een eerste tegentreffer te slikken. Ook na rust was Raul Garcia de Brugse boeman, met een penaltygoal na 59 minuten. Na een rode kaart voor - wie anders? - Raul Garcia (69.) na een aanslag op de enkels van nieuwkomer Nakamba mocht Club met een man meer verder. Veel zoden bracht dat echter niet meer aan de dijk en de 0-2 bleef tot het einde op het bord.