Drugskweker speelt miljoen euro kwijt

Beerse - De rechter in Turnhout heeft Mehmet Y. (38), een Turk uit Venlo, veroordeeld tot dertig maanden celstraf, waarvan de helft effectief, en een boete van 6.000 euro, waarvan 4.200 euro voorwaardelijk, voor de teelt van de cannabis.

De man baatte tussen juni 2012 en november 2013 een cannabisplantage uit in Beerse. Hij kampte naar eigen zeggen met financiële problemen. De man was ook in het bezit van een pistool en patronen. De rechter verklaarde 1.035.552 euro aan winsten verbeurd. Omdat de rechtbank vreest dat hij zich probeert te onttrekken aan de uitvoering van zijn straf, werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.