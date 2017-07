Herentals - Een vrouw moet de volgende dagen bij familie doorbrengen nadat een kaars brand had veroorzaakt in haar appartement. De brandweer moest zich behelpen met eigen bluswater.

De Koppelandstraat in hartje Herentals werd vrijdagochtend rond 10.45u opgeschrikt door een flinke rookontwikkeling uit een recent opgetrokken appartementsgebouw. In een woonst op het gelijkvloers was ...