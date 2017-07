Geldautomaat versus inbrekers: 1-0

Hoogstraten - Onbekenden hebben donderdag flink wat schade aangericht in het Bpost-kantoor in Hoogstraten. Nadat ze de toegangsdeuren hadden geforceerd, probeerden ze de geldautomaat te kraken.

Een of meerdere indringers gingen donderdag rond 3u driest tewerk om binnen te geraken bij Bpost in de Gravin Elisabethlei in Hoogstraten. Volgens de politie Noorderkempen gebruikten ze een katrol en touw om via een pilaar de toegangspoort te forceren. Daarna gebruikten ze bruut geweld om in het kantoor van de posterijen te geraken.

“Ze hebben geprobeerd om met een zwaar voorwerp de voordeur in te slaan”, zegt een woordvoerder van Bpost. “Ook een zijdeur liep op die manier schade op. Eens ze binnen waren, kwamen ze in de ruimte tussen het eigenlijke kantoor en de straatkant terecht, waar onze ATM-toestellen (geldautomaten, red.) staan. Die hebben ze geprobeerd om open te breken met een koevoet. Het toestel is ernstig beschadigd, maar die apparaten zijn zo sterk beveiligd dat je niet zo eenvoudig bij het geld kunt geraken.”

Inbraakalarm

Vermoedelijk hebben de inbrekers wel even de tijd genomen voor hun activiteiten. Maar op een bepaald moment is toch het inbraakalarm in werking getreden, waardoor bewaking en politiediensten verwittigd werden. Bij aankomst van de agenten waren de vogels wel weer gevlogen.

“De inbrekers hebben helemaal niets buit kunnen maken, maar de schade is behoorlijk groot. Het kantoor is vanmorgen (donderdag, red.) wel gewoon open gegaan, maar onze klanten kunnen een tijdje geen geld afhalen.”