Officieel: Alvaro Morata wordt de nieuwe spits van Chelsea voor 70 miljoen euro

De Engelse landskampioen bevestigt op zijn website dat het Alvaro Morata overneemt van Real Madrid. De Spaanse spits tekent een contract voor vijf seizoenen op Stamford Bridge. Er was woensdag al een akkoord tussen beide clubs, maar pas sinds vrijdag is de transfer officieel.

Met de 24-jarige aanvaller Morata hebben The Blues eindelijk hun nieuwe spits te pakken. De Spanjaard zal zijn nieuwe ploegmaats meteen vervoegen op hun Asia Tour. De toptransfer van Morata is tegelijk slecht nieuws voor Rode Duivel Michy Batshuayi, die wellicht minder aan spelen zal toekomen.

Chelsea schrijft op hun website dat Morata “een sterke, snelle en vaardige aanvaller is, die in staat is om de aanvalsleider van de ploeg te worden en andere spelers in stelling te brengen.” De Spanjaard zei zelf dat hij erg opgetogen was met zijn transfer: “Ik ben blij deel te worden van deze grote club. Ik ga hard werken, proberen zo veel mogelijk doelpunten te maken en zo veel mogelijk prijzen te pakken.”