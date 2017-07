(Lil) Kleine broertje van Tomorrowland lokt 10.000 muziekfans naar Brasschaat

Brasschaat - De vijfde editie van The Day Before Tomorrow lokte meer dan 10.000 bezoekers naar het grasveld naast het kasteel. De sterke line-up lag mee aan de basis van dit succes. De ambiance kwam pas echt op gang met het optreden van de Nederlanders Lil Kleine en Kraantje Pappie. Van dan af ging het crescendo tot aan het einde rond middernacht. Onder de aanwezigen bevonden zich verrassend veel minder jonge toeschouwers.

Wie als DJ nog niet meteen klaar is voor een set op Tomorrowland, maar toch al kan rekenen op een hele schare fans is Matteo Simoni. De acteur zette gisteren in Brasschaat zijn eerste grote set neer als gast DJ. Een enorm nerveuze Simoni kwam dan ook met een klein hartje aan in Brasschaat, maar kon al na vijf minuten vaststellen dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Het publiek ging uit zijn dak.