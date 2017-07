Mariska en Sam openen zomerbar in hun eigen achtertuin

Essen - Mariska Raaymakers (26) en Sam Leemans (25) hebben niet alleen een zomerbar in hun achtertuin geopend. Ze lanceren ook hun eigen Essense gin en vermouth.

Creatieve zielen, dat is het minste wat je kan zeggen over Mariska en Sam. De twee leerkrachten bruisen van ideeën en aarzelen niet om hun dromen ook te realiseren. Een eigen pop-upzomerbar bijvoorbeeld. Aan Over d'Aa 229 wappert tot 6 augustus een beachvlag zodat je precies weet waar je moet zijn. Aanbellen hoeft niet. Je loopt gewoon langs het tuinpad naar binnen.

“We hebben getracht om een open en gezellig sfeer te creëren", vertelt Mariska. "Mensen kunnen gewoon in de tuin plaatsnemen, maar we stellen ook ons huis open voor een hapje en een drankje. Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby. Ik gaf al eerder ‘gin tastings’. Zo groeide het idee om een eigen gin en een eigen vermouth op de markt te brengen. Daarvoor hebben we een eigen bedrijfje opgericht onder de naam Bar-N. Onze gin is gemaakt op basis van jeneverbes en korenwijn, op eiken vat gerijpt. Onze rijke rode vermouth smaakt lekker ‘on the rocks’ of in een cocktail."

Over de Grens

De gin en vermouth kregen allebei de naam 'Over de grens' mee. "Het etiket werd door Mariska ontworpen, met als symbool de Ossenkop van Essen en de drie bulten. Wij wonen in de linkse bult (Essen), in de rechtse bult (Turnhout) heb ik een paar jaar gestudeerd. De familie van Mariska komt uit Nederland, gesymboliseerd door de middelste bult. Met de naam kan je alle kanten uit. Er passeren hier veel Nederlanders en ook wij steken geregeld de grens over. En wanneer je te veel drinkt, ga je natuurlijk ook over de grens.”

De pop-upzomerbar is alle dagen open vanaf 12u. Je kan er terecht om gewoon iets te drinken of voor een brunch of lunch. Ook kinderen zijn van harte welkom. De tuin biedt immers voldoende speelruimte. Op 6 augustus, de laatste dag van de zomerbar, is er een 'alles-moet-op-dag' met kraampjes en een springkasteel.

www.bar-n.be