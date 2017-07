Witte Huis heeft al opvolger klaar voor opgestapte Sean Spicer

Sean Spicer, de woordvoerder van Donald Trump, heeft vanochtend zijn ontslag aangeboden bij de president. Hij zou het niet eens zijn geweest met het besluit om Anthony Scaramucci aan te duiden als communicatiedirecteur. Sarah Huckabee Sanders volgt Sean Spicer op als woordvoerder van het Witte Huis. Sanders was al de adjunct van Spicer.

Amerikaans president Donald Trump heeft Wall Street-bankier Anthony Scaramucci aangesteld als de nieuwe communicatiedirecteur van het Witte Huis. Scaramucci volgt in die functie Mike Dubke op. Die stapte in mei op, amper drie maanden na zijn aantreden.

Maar de aanwerving van de 53-jarige Scaramucci wordt niet gesteund door verschillende adviseurs van Trump. Onder hen ook woordvoerder Sean Spicer. Trump zou aan Spicer wel gevraagd hebben om woordvoerder te blijven, maar Spicer zou de aanwerving van Scaramucci bestempeld hebben als een “grote vergissing”.

Scaramucci heeft weinig echt politieke ervaring, maar staat dicht bij president Trump en diens familie. Hij is al jarenlang Republikeins fondsenwerver en maakte deel uit van het overgangsteam van Trump. Hij is stichter van vermogensbeheerder Skybridge Capital, maar verkocht zijn belang in dat bedrijf eerder dit jaar omdat het er toen naar uitzag dat hij misschien een plekje zou krijgen in de regering van Trump.

Huckabee Sanders

Het leek er al langer op dat Sean Spicer stilaan op een zijspoor werd geplaatst. Steeds vaker draafde Sarah Huckabee Sanders op als woordvoerder in plaats van Spicer. Vrijdagavond raakte ook bekend dat Huckabee Sanders Sean Spicer definitief zal opvolgen. Sarah Huckabee Sanders is de dochter van Republikeins politicus en voormalig presidentskandidaat Mike Huckabee. Huckabee trok zich in 2016 nog terug uit de race om het presidentschap. Dochter Sarah trad nadien toe tot het campagneteam van Trump en maakte deel uit van zijn communicatieploeg.

Sarah Huckabee Sanders, met op de achtergrond Antohny Scaramucci Foto: AP

Hitler

Gedurende zijn termijn als woordvoerder liet Spicer meer dan een handvol erg opmerkelijke uitspraken optekenen. Zo haalde hij in een van zijn eerste persmomenten zeer hard uit naar de berichtgeving over de inauguratie van de president. “Het was de allergrootste opkomst ooit op een inauguratie, punt!”, riep hij, terwijl er voldoende bewijzen waren voor het tegendeel. Na de storm van kritiek werden de uitspraken van Spicer door het Trump-team verkocht als “alternative facts”, een term die al snel een eigen leven ging leiden.

Daarnaast deed hij ook wenkbrauwen fronsen bij een uitspraak naar aanleiding van het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime van Assad. Spicer zei toen dat “zelfs een verachtelijke figuur als Hitler nooit zo diep gezonken is om chemische wapens in te zetten.” Daarbij vergat Spicer dat Hitler 6 miljoen Joden had vergast.

In het struikgewas

Een ander opgemerkt optreden van Spicer was het beruchte Toon Hermans-moment: toen ging hij zich voor de pers verschuilen in het struikgewas na het ontslag van FBI-baas James Comey. Dergelijke optredens maakten van Spicer een dankbaar figuur voor allerlei parodieën in de media.

Brits staatshoofd

Meteen na haar aanstelling als nieuwe eerste minister van Groot-Brittannië, trok Theresa May naar Washington voor een ontmoeting met president Donald Trump. Sean Spicer zei toen dat Trump “ernaar uitkeek het Britse staatshoofd te ontmoeten.” Dat was fout: in Groot-Brittannië is de koningin het staatshoofd.

In januari was Spicer niet meteen geneigd de nieuwe werkloosheidscijfers mee te delen. Hij zei dat er verschillende versies van die werkloosheidscijfers waren en dat de president niet zo gefocust is op tabellen. “De president wil vooral weten of de mensen het beter doen.” Vreemde omweg om niet te zeggen dat de werkloosheidsgraad 4,7 procent was.