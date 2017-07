Waarom Belgische koplopers het niet op een akkoordje gooiden en De Gendt vanavond Orval drinkt

Met Jens Keukeleire, Thomas De Gendt en Jan Bakelants konden er drie Belgen strijden om de ritzege op deze Belgische feestdag. De Belgen gooiden het niet op een akkoordje en grepen naast de ritzege. Boasson Hagen profiteerde en won. “Als den andere echt wou winnen, had hij maar moeten afkomen”

Jan Bakelants (achtste): “Als hij echt had willen winnen, had hij maar moeten afkomen”

Jan Bakelants stond vloekend aan de aankomst. “De wind stond de hele dag in het nadeel en het parcours was te vlak om alleen weg te rijden. Ik was één van de betere, maar het leverde niets op.” Het begin van de rit was daarentegen wel zwaar, waardoor Bakelants hoopte zonder snelle mannen te kunnen ontsnappen.

“We zijn bergaf weggereden, waardoor er een aantal sprinters toch nog mee konden. Die mannen kan ik nooit kloppen in de spurt.” Bakelants was opvallend kritisch voor de ploegleiding naar aanleiding van het rotonde-incident: “Hagen zat achter mij en hij kon de kortere rechtse kant kiezen. Op dat moment kan je als ploegleider het verschil maken. Maar ja, het is ook niet altijd makkelijk te zien op de kaart, maar rechts was sowieso sneller.”

Volgens Bakelants zat een Belgisch akkoordje er vandaag niet in. “Ik heb nooit gedacht aan een samenwerking, want een ritzege is te belangrijk voor mij. Ik wil zoiets niet weggeven, de anderen ook niet aan mij. We rijden in andere ploegen en dus zijn de landgenoten tegenstanders. Als den andere (doelt op Keukeleire, nvdr.) echt wou winnen, dan moet hij maar afkomen en zeggen hoe het zit hé. Maar als de man met de snelste benen zijn mond niet opentrekt, dan ga ik ook zelf niet afkomen met een voorstel om het gat dicht te rijden. Maar eigenlijk was dit vandaag een belachelijke aankomst, twee linkse bochten op het einde om toch bergop te eindigen.”

Thomas De Gendt (vijfde): “Vanavond drink ik een paar Orvals”

“Ik voelde het aan mijn benen dat het de zoveelste keer was. Maar we hebben als ploeg nog wel eens kunnen strijden voor de overwinning”, aldus Thomas De Gendt na afloop. “Iedereen heeft het geprobeerd om aan te vallen, maar Boassan Hagen ging het hardst. Ik zat te twijfelen welke kant ik moest kiezen. In mijn oortje zeiden ze dat ik altijd links moest blijven, behalve daar. Maar dat had ik niet gehoord. Jammer, maar Boassan Hagen was sowieso weggereden.”

De kopgroep ging van 20 naar 9 renners, met 3 Belgen erbij. Maar de Belgen speelden op de nationale feestdag niet onder één hoedje. “We hebben elkaar niet gesproken. Iedereen wist welke renners er in het oog gehouden moesten worden. Toen Keukeleire aanviel met Chavanel in het wiel moest ik harken om erbij te komen. Maar ik had geen adem meer over om te pakken.”

Morgen staat er nog een tijdrit op het programma en mogelijk geeft De Gendt ook daar opnieuw het volle pond. “Ik moet het parcours nog bekijken, maar het is maar 22 kilometer. We zien wel”. Zondag in Parijs werkt De Gendt weer voor Greipel. “We hebben nog geen rit gewonnen en André won er de laatste twee keer. We gaan het proberen.”

De Gendt reed nu al in elf van de negentien ritten in de aanval, maar zal allicht de Superstrijdlust niet winnen (lees hier waarom). “Ik houd er rekening mee dat ik die Prijs van de Superstrijdlust niet win”, vertelde hij aan Belga. “Als dat wel lukt, dan is dat heel mooi, maar ik kan gewoon niet meer doen dan wat ik de voorbije weken heb getoond. Ik heb hem verdiend ja, maar Barguil ook en Fransen blijven Fransen (de jury is hoofdzakelijk Frans). Heel hard ga ik het met allemaal niet aantrekken. Vanavond drink ik een paar Orvals, ik heb er acht gekregen en twijfel nog of ik er paar zal uitdelen (lachend). Vanavond vier ik het einde van de Tour. Ja, vanavond al. Dat mag al eens.”

“De Twitterstemmen winnen wordt niet gemakkelijk (wie wint op Twitter, krijgt één van de zeven stemmen voor de Superstrijdlust). Vorig jaar pakte Pantano opeens ook veel stemmen toen Colombia wakker werd”, lacht hij, “dat is zo’n groot land, ze zijn met zo veel. Ik vind het stemmen via Twitter trouwens maar raar.” Anderzijds, als hij wat Belgische coryfeeën aanmaant om reclame te maken kan dat helpen, zoals VRT-presentator Karl Vannieuwkerke, met meer dan 100.000 volgers. “Van mij mag hij reclame maken, ik ben bereid om veel te doen. Mijn truitjes mogen in ruil geveild worden voor het goede doel, zonder probleem.”

Jens Keukeleire (derde): “Verdomme, het is hier al”

Jens Keukeleire eindigde als derde, maar was duidelijk teleurgesteld: “Ik voelde me goed, dus ik probeerde een schifting te maken. De eerste keer ging ik heel vroeg, op 60 kilometer van de aankomst. Maar ik had schrik van de laatste klim, want er zaten veel goeie klimmers in de ontsnapping.” Keukeleire kreeg echter geen vrijheid en uiteindelijk bleek de beklimming ook niet erg zwaar, waardoor demarrages in de finale voor de beslissing moesten zorgen.

Daarin speelde een rotonde een cruciale rol. Boasson Hagen koos de rechterkant, Keuleire en de anderen zaten links. “We hadden het vanmorgen besproken. Toen we aan de rotonde kwamen, dan schoot het me te binnen ‘verdomme,het is hier al’, maar het was te laat. Daardoor miste de West-Vlaming misschien wel een unieke kans op een ritzege. “Ik voelde mij goed in de derde week. Het is leuk koersen zo”, zei de winnaar van de prijs voor de strijdlust.