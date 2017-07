Ex-Kortrijkspits Saadi trekt naar Franse promovendus

Idriss Saadi, het voorbije seizoen de topschutter van KV Kortrijk, speelt de komende vier seizoenen voor de Franse promovendus Racing Strasbourg. Saadi komt over van Cardiff, dat in de Engelse tweede klasse speelt en Saadi het voorbije seizoen uitleende aan Kortrijk.

Voor de 25-jarige Saadi betekent de transfer naar Straatsburg een terugkeer naar Frankrijk. De éénvoudig Algerijns international was eerder actief in Frankrijk bij Saint-Etienne (2010-2014) - dat hem uitleende aan Reims (2012) en Ajaccio (2013-2014) - en Clermont (2014-2015). Bij die laatste club plukte Cardiff hem in de zomer van 2015 weg.

Het voorbije seizoen, op uitleenbasis bij de Kerels, kwam Saadi in 39 wedstrijden tot 16 goals. Racing Strasbourg kroonde zich vorig seizoen tot kampioen in de Franse Ligue 2 en promoveerde zo naar de Ligue 1.