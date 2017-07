Noorse deelneemster geeft een lesje ‘Powerboatrace for dummies’

Op de Schelde in Antwerpen, tussen het Noorder- en Zuiderterras, vindt dit weekend opnieuw de spectaculaire Grand Prix F2 Powerboat plaats. De Noorse powerboatprincess Mette Bjerknes #9 is een van de deelnemers aan dit wereldkampioenschap Powerboat. In het filmpje legt de ravissante Noorse uit wat een powerboat zo speciaal maakt. De verschillende teams zijn ondertussen aangekomen en de zenuwen zijn gespannen om op zaterdag de beste set-up te vinden want alle powerboats beschikken over dezelfde motoren.