Volwassen stukje eten in Bistro Mature

Antwerpen / Deurne - Met Bistro Mature heeft restaurant B23 in Antwerpen een broertje. In het hartje van Deurne-Noord is de frisse verschijning meteen een hit geworden.

Door de naam van de nieuwe Bistro, Mature, zou je denken dat ze er compleet gepokt en gemazeld zijn in de horeca. “Ik wilde die naam altijd al. Maar toen ik B23 overnam, zou een naamsverandering dom zijn geweest. Nu ging het wel. En zelf ben ik intussen ook wat rijper, hé”, lacht eigenaar Kevin de Backer.

Mede daarom kwam de overname er niet zomaar. “Toen we vorige zomer op Bocadero (het strand van Antwerpen aan de Waagnatie, red.) stonden, heb ik gevoeld dat we twee restaurants tegelijk aankunnen. Niet veel later zag mijn vader dat brasserie De Heksenketel hier was over te nemen.”

Kevin en Co hebben er een fris, ruim en open restaurant van gemaakt. “Dat wilde ik altijd al: veel hout, veel wit in een strak en toch warm interieur. Keuken en zaal zijn van elkaar gescheiden door grote ramen die we in een oude staalfabriek in Houthalen vonden.”

Om zijn nieuw publiek en zijn concurrenten te leren kennen, ging Kevin in de ruime omgeving tafelen. “Ik besef dat ik in deze volkse buurt niet moet afkomen met de keuken van B23, maar wel met een bistroformule en een tikje van B23.”

Met uitzondering van de ‘toertjes’ van Del Rey wordt alles, tot en met de koekjes bij de koffie, zelf gemaakt. “We proberen bewust te koken. Daarom hebben we ook schelvis als suggestie, de dagvangst van de Noordzeevissers.”

Meer info vindt u op de Facebookpagina van het restaurant. Adres: Ter Rivierenlaan 54, 2100 Deurne