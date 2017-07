Overvaller loopt tegen de lamp

Mechelen - In de Nauwstraat in Mechelen heeft de politie woensdagnacht een 24-jarige man opgepakt die twee gsm’s en een handtas heeft gestolen. De onderzoeksrechter besliste om de verdachte verder aan te houden.

Een politiepatrouille werd rond 1 uur aangesproken door een man, die meldde dat een vrouw haar gsm werd gestolen. Op basis van de persoonsbeschrijving werd even later een verdachte geïntercepteerd. Toen de man werd gefouilleerd, werden twee gsm’s met een kleine dosis drugs aangetroffen.

De 24-jarige man werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat. Uit dat onderzoek bleek dat de man eerder op woensdag een handtas had ontvreemd van een andere vrouw, ook in de Nauwstraat. De tweede gsm was van een diefstal bij een man een man aan het station in Mechelen. De onderzoeksrechter liet de verdachte verder aanhouden.