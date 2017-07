Zwitsers international Fabian Schär ruilt Hoffenheim voor Deportivo

De Zwitserse international Fabian Schär zet zijn loopbaan verder in de Primera Division bij Deportivo La Coruña. Hij verlaat het Duitse 1899 Hoffenheim, waar de centrale verdediger vorig seizoen onder coach Julian Nagelsmann zijn plaats verloor.

De 25-jarige Schär moet alleen nog zijn medische testen afronden alvorens de transfer definitief is, zo laten de clubs vrijdag weten.

De Zwitser (28 caps, 7 goals) stapte in 2015 van FC Basel over naar Hoffenheim. Hij had er nog een contract tot 2019.

Hoeveel Deportivo betaalt en voor hoeveel seizoenen Schär in Spanje tekent, is (nog) niet duidelijk.