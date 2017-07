Spaanse topclub duidelijk: Thomas Vermaelen moet weg bij Barcelona

Thomas Vermaelen moet op zoek naar een nieuwe club. De Rode Duivel, afgelopen seizoen verhuurd aan AS Roma, leek al even geen toekomst meer te hebben bij de Catalanen. De Spaanse topclub maakte nu heel duidelijk dat de verdediger mag beschikken. Barcelona zette de rugnummers van volgend seizoen online, Vermaelen kreeg samen met drie ploegmaats geen nummer toebedeeld.

Net als Douglas Pereira, Sergi Samper en Munir El Haddadi heeft Vermaelen dus geen rugnummer voor komend seizoen. Daarmee maakt de Catalaanse topclub duidelijk dat het niet meer op het viertal rekent, een transfer zit dus in de pijplijn. Aanwinsten Gerard Deulofeu en Nelson Semedo staan ook nog niet tussen de lijst met rugnummers, maar dat zal eerstdaags veranderen.

Foto: site FC Barcelona

Voor Vermaelen is het een einde in mineur bij Barcelona. Na een goed WK in 2014 haalde de blaugrana hem weg bij Arsenal, waar hij zijn basisplaats kwijt was. Het eerste seizoen ging volledig de mist in door blessures, maar ook in het tweede jaar kon onze landgenoot zich niet helemaal doorzetten. Afgelopen seizoen speelde hij bij AS Roma, maar ook daar gooiden blessures roet in het eten. De Italiaanse topclub lichtte de aankoopoptie dan ook niet.