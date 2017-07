Maand uitstel voor nieuwe e- loket

Ranst - Documenten aanvragen via de computer had moeten mogelijk zijn vanaf 15 juli maar technische aanpassingen van de gemeentelijke website zorgen voor een maand vertraging.

Voor attesten van gezinssamenstelling, een bewijs van wonen en andere administratieve documenten hoeft u vanaf 15 augustus niet meer naar het gemeentehuis te komen. Een aanvraag doen via het e- loket belooft eenvoudig te worden. Zelfs als u niet over een kaartlezer voor een identiteitskaart beschikt kunnen documenten via het webformulier aangevraagd worden. De medewerkers van de dienst bevolking en burgerlijke stand versturen het digitaal ondertekende document naar de mailbox van de aanvrager.

Een digitale stempel zorgt ervoor dat het document in digitale en papieren vorm juridisch geldig is. Die digitale stempel wordt een ‘IntelliStamp’ genoemd en zal bestaan uit een QR- code.

De nieuwe aanpak zal nu vanaf 15 augustus bruikbaar zijn.