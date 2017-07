Clubicoon Rio Mavuba verlaat Lille voor Sparta Praag

Lille heeft vrijdag het vertrek van zijn aanvoerder Rio Mavuba aangekondigd. De Franse defensieve middenvelder neemt na tien seizoenen afscheid van “Les Dogues” en tekende een contract voor drie seizoenen bij het Tsjechische Sparta Praag.

De 33-jarige Mavuba streek in 2008 neer in Rijsel, vlakbij de Belgische grens. Na een moeilijk openingsseizoen bij het Spaanse Villareal, werd hij in januari 2008 uitgeleend aan LOSC. De Franse eersteklasser nam hem de daaropvolgende zomer definitief over. Mavuba tekende zijn eerste profcontract in Bordeaux, waar hij van 2003 tot 2007 voetbalde.

De Fransman van Congolese origine droeg 369 wedstrijden het truitje van Lille. Samen met onder anderen Eden Hazard en Gianni Bruno veroverde hij in 2011 de Franse titel en Coupe de France. Mavuba verzamelde ook 13 caps bij Les Bleus en nam met Frankrijk deel aan het WK 2014 in Brazilië.

“Ik verlaat een club die mij veel heeft bijgebracht. Ik heb altijd alles gegeven voor Lille. Dit vertrek maakt veel emoties los”, reageerde Mavuba.

“Mavuba is een symbool van de recente geschiedenis van deze club. Hij blijft voor altijd een echte ‘Dogue’. Zijn vertrek naar Praag is geen afscheid, we zien elkaar snel weer. De clubleiding en Mavuba zijn al gesprekken aan het voeren over zijn terugkeer bij Lille als ambassadeur”, laat de Franse subtopper optekenen.