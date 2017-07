Opgegraven lichaam van Salvador Dali “verkeert nog in goede staat”

Het gebalsemde lichaam van de Spaanse surrealistische kunstenaar Salvador Dali (1904-1989) is “in goede staat”, volgens de burgemeester van Figueres, Marta Felip. Zij was donderdagavond aanwezig bij de opgraving in het Dali-museum in de Catalaanse stad.

“Hij is goed bewaard gebleven”, vertelde Felip vrijdag in de vroege ochtend aan de journalisten, nadat zijn lichaam uit het stenen graf onder de glazen koepel van het museum werd gehaald.

De opgraving gebeurde na sluitingstijd en duurde zowat vijf uur, meldde het persagentschap Europa Press vrijdag. Er kwamen technici en bouwvakkers aan te pas, aangezien Dali onder twee stenen blokken begraven ligt van elk 1,5 ton.

De opgraving gebeurde op vraag van de 61-jarige Pilar Abel Martinez, die via een vaderschapstest wil achterhalen of ze de dochter van Dali is. Forensische wetenschappers namen voornamelijk stalen van de tanden van de kunstenaar, om te gebruiken voor de DNA-test waartoe een Spaanse rechter in juni de opdracht gaf. De resultaten worden ten vroegste over een maand verwacht.