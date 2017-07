Nationale feestdag in het teken van “fier om te dienen”: wat staat op het programma?

De nationale feestdag staat dit jaar in het teken van “fier om te dienen”. Op vrijdag 21 juli staan tal van activiteiten, evenementen en feesten op de agenda.

Wat vieren we nu precies op 21 juli? Een korte les geschiedenis: in september 1830 brak in Brussel de revolutie uit en door de opstand scheidde België zich af van de Noordelijke Provincies. Het Voorlopig Bewind riep in oktober 1830 de onafhankelijkheid van het land uit. Het Nationaal Congres riep Leopold van Saksen-Coburg-Gotha op 4 juni 1831 uit tot de allereerste koning der Belgen. En Leopold I legde op 21 juli, de nationale feestdag van België dus, de eed af.

Dit jaar is het thema “fier om te dienen”. “De nationale feestdag is de gelegenheid om hulde te brengen aan de vrouwen en mannen die zich bij de burgerlijke en militaire diensten dagelijks inzetten voor België en zijn inwoners. Op deze dag zetten we hun expertise, knowhow en motivatie in de kijker”, luidt het op de website van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Activiteiten:

Donderdag waren er al tal van activiteiten en feestelijkheden. Vrijdag start om 10 uur het Te Deum in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal, in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Tegelijkertijd gaat het Feest in de Warande, in het Warandepark, van start.

Van 10 tot 23 uur is het feesten geblazen tussen het Justitiepaleis en het federaal parlement, meer bepaald in de Regentschapsstraat, op de Zavel, op het Koningsplein en in het Warandepark van Brussel. Op het programma staan een heleboel gratis, ludieke en folkloristische animaties. Musea en kerken zijn in die zone open voor het publiek. In het Warandepark en op de Zavel zal de hele dag muziek weerklinken.

Het veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken op de Zavel rolt de rode loper uit. Op het programma staan demonstraties (duikdoop, hondengeleiders, bevrijding uit voertuig, reanimatie), spelletjes en informatie, onder meer over diefstal- en brandpreventie.

Het Defensiedorp strekt zich uit van de Kleine Zavel over de Regentschapsstraat en het Koningsplein tot aan de Coudenberg. De militairen tonen er hun materieel en hun opdrachten. Op verschillende plaatsen is het mogelijk om mee te doen aan avontuurlijke activiteiten, zoals een klimtoren, hindernissenparcours en deathride.

Het traditionele militaire en burgerlijke defilé vindt vanaf 16 uur plaats op het Paleizenplein.

Apotheose

De apotheose van de feestdag wordt het muzikaal vuurwerk, dat afgevuurd wordt vanuit de tuinen en vanop het dak van het Paleis der Academiën. Het publiek kan het vuurwerk gratis bewonderen vanop het Paleizenplein.

Ter gelegenheid van de nationale feestdag wordt het station Brussel-Centraal uitzonderlijk verlicht in de kleuren van de Belgische vlag. Donderdag, vrijdag en zaterdag maakt de gebruikelijke witte gevelverlichting even plaats voor de speciale verlichting.