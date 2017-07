Bondscoach Serneels na historische zege Red Flames: “Kwartfinales EK? Als je dat niet wilt, hoor je hier als sporter niet thuis”

De historische zege van de Red Flames tegen Noorwegen van donderdagavond op de tweede speeldag in groep A op het EK vrouwenvoetbal geeft Ives Serneels “het nodige vertrouwen”. Dat vertelde de bondscoach na afloop van de partij in het Rat Verleghstadion in Breda.

Na de nederlaag tegen Denemarken had Serneels gezegd dat er tegen Noorwegen “moest gewonnen worden”. “We zijn aan het bouwen, we zitten in een leerproces en toen heb ik na de wedstrijd van zondag in overleg met de technische staf beslist dat we het woord ‘moeten’ gingen gebruiken. Met de speelsters hebben we een aantal zaken besproken, maar dat op het veld vertalen is een pak moeilijker. Mijn speelsters hebben getoond dat ze dat op een paar dagen tijd al kunnen oppikken. Dat doet deugd en geeft vertrouwen voor de rest van het toernooi”, aldus de bondscoach.

Het contrast met de beginfase tegen Denemarken was heel groot. “We waren ervan overtuigd dat we tegen Denemarken met het beste systeem startten en we verdienden toen ook een punt. Tegen Noorwegen heb ik gekozen voor meer snelheid voorin en positiewissels. Het team had goed begrepen waar het probleem tegen Denemarken lag.”

Nu de eerste drie punten voor de Flames op de teller staan, ligt alles in de groep open voor de kwartfinales. Voor Noorwegen is de uitschakeling dan weer nabij. “Ik moet eens checken bij de teammanager hoe dat juist zit. Ik heb het niet bekeken voor het toernooi, omdat ik mij wou focussen op de wedstrijd tegen Denemarken. Maar natuurlijk willen we naar de kwartfinales: als je dat niet wilt, hoor je hier als sporter niet thuis. We gaan dus proberen die laatste groepswedstrijd tegen Nederland gewoon te winnen.”

Foto: Photo News

Tessa Wullaert looft teamprestatie van Red Flames

Tessa Wullaert werd na afloop van de 2-0 zege van de Red Flames tegen Noorwegen van donderdagavond op de tweede speeldag in groep A verkozen tot beste speelster van de wedstrijd.

“We wisten vooraf dat het vandaag te doen was”, vertelde de spits van het Duitse Wolfsburg na de wedstrijd. “Tegen Denemarken hadden we geen geluk. Vandaag stonden we er als team, al wisten we dat het moeilijk ging zijn. Bovendien zijn we in een ander systeem gestart, maar iedereen heeft zich daar probleemloos aan aangepast. Iedereen heeft voor mekaar gewerkt en dat is beloond met twee doelpunten. Ik ben speelster van de match maar het hele team verdient dat.”

Het contrast met de wedstrijd tegen Denemarken - en dan vooral de beginfase van die match - was groot. “Een mix van verscheidene factoren heeft ons vandaag gegeven wat we verdienen. Er waren hier en daar frustraties en met het groepsgesprek hebben we alles uitgepraat. Ook de andere tactiek had zeker zijn aandeel. In balbezit waren we gevaarlijker en durfden we te voetballen, bij balverlies gingen we hoger storen. De druk was de voorbije dagen opgevoerd in de media, maar dat zat niet in ons hoofd. We hebben gewoon onze wedstrijd gespeeld.”

Met meer dan 6.000 Belgische fans in het stadion in Breda voelde het voor de Flames opnieuw als een thuiswedstrijd aan. De sfeer was beladen en er hing elektriciteit in de Nederlandse lucht. “We hadden onze fans tijdens de wedstrijd zeker nodig, ze zijn belangrijk om ons nog te pushen. Ze zijn zeker een twaalfde man en ik hoop dat ze de volgende wedstrijd weer talrijk aanwezig zijn.”

Foto: BELGA

Elke Van Gorp schrijft Belgische voetbalgeschiedenis in Breda

Met 59 minuten op de klok in het Rat Verleghstadion in het Nederlandse Breda scoorde Elke Van Gorp de openingstreffer in de wedstrijd tussen Noorwegen en België en daarmee schreef de kersverse aanvalster van RSC Anderlecht voetbalgeschiedenis: de treffer gaat immers de boeken in als het eerste Belgische doelpunt ooit op een EK-eindronde.

“Dat gaf natuurlijk een supergevoel”, vertelde Van Gorp na de wedstrijd met de glimlach nog op de mond. “Ik heb net vernomen dat het buitenspel was, maar de scheidsrechter floot niet en dat is niet mijn fout. Het doelpunt viel bovendien op het juiste moment: net na de pauze, toen Noorwegen gevaarlijker begon te worden. Die Noorse spitsen liggen altijd op de loer, daarover hadden we het tijdens de rust al gehad.” Amper acht minuten na de openingstreffer zorgde Janice Cayman met een rake kopbal voor de 2-0 en hing topland Noorwegen in de touwen. “We hebben vandaag laten zien dat we ook tegen topploegen goed voetbal kunnen brengen”, aldus de aanvalster van Montpellier, die na een tactische wijziging van de bondscoach afwisselend met Tessa Wullaert diep in de spits of op de nummer tien speelde. “Het was fijn voetballen vandaag. Het samenspel met Tessa verliep zonder nadenken, automatisch. Het liep dus vlot. Ons systeem zal altijd wel afhangen van de tegenstander waartegen we spelen.”

Achterin hield Heleen Jaques tegen de Noren het slot op de deur, waardoor de Flames de nul konden houden. Met drie punten ligt alles in de groep weer open en wordt er komende week maandag tegen Nederland voor de kwalificatie voor de kwartfinales gespeeld. “Die wedstrijd moeten we aanpakken zoals vandaag”, aldus Jaques. “We moeten zeker de ambitie hebben om naar de volgende ronde te gaan. Tegen Nederland willen we gewoon winnen.” .