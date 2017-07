Amerika’s bekendste gevangene O.J. Simpson (70) komt in oktober vervroegd vrij

De vroegere American footballster O.J.Simpson wordt in oktober voorwaardelijk vrijgelaten wegens goed gedrag. Dat is donderdag beslist. De inmiddels 70-jarige Simpson zat in de cel voor een gewapende overval. Maar het sporticoon en de latere filmacteur is vooral bekend van ‘het proces van de eeuw’ in 1994. Toen volgden miljoenen Amerikanen vier maanden lang in real time het proces over de moord op zijn ex-vrouw Nicole en haar vriend. Hoewel velen overtuigd waren van zijn schuld, ging hij toen vrijuit.

‘Juice’, het troetelnaampje van de Amerikanen voor O.J. Simpson, is misschien wel de bekendste Amerikaanse bajesklant. Sinds het ophefmakende proces rond de moord op zijn ex-vrouw 23 jaar geleden maakt de man deel uit van het Amerikaanse collectieve geheugen. Vorig jaar verscheen nog een acht uur durende Netflix-documentaire over zijn leven en het nummer The Story of O.J. van de meest recente plaat van rapper Jay-Z prijkt momenteel in de hitlijsten.

Simpson zelf zit momenteel een straf van 33 jaar uit in de staat Nevada omdat hij in 2007 met een medeplichtige in een hotel in Las Vegas enkele handelaars in sportsouvenirs probeerde te beroven. Hij brak daarvoor in in het hotel en zou zelfs de slachtoffers onder schot hebben gehouden.

Modelgevangene

In 2008 werd Simpson voor die hold-up veroordeeld tot 33 jaar opsluiting, een ongemeen zware straf voor een misdrijf zonder gewonden. Zijn advocaten verkondigden luidkeels dat de rechtbank hiermee wraak wou nemen op de controversiële vrijspraak van Simpson in 1995 in de zaak van de moord op zijn ex-vrouw.

O.J.Simpson heeft ondertussen negen jaar uitgezeten van die termijn, wat minder is dan een derde. Vanuit de gevangenis moest Simpson vandaag via videoconferentie een vierkoppige raad overtuigen dat hij geen gevaar meer vormt voor de maatschappij. Het antwoord van de commissie was “ja”. In oktober mag de Amerikaan de gevangenis verlaten.

O.J.Simpson gedraagt zich als een modelgevangene. Hij houdt zich koest en is coach van het softballteam van de gedetineerden. De vroegere footballster, die naam maakte omdat hij meer meters dan wie ook kon lopen voor hij werd getackled, is ondertussen 70 jaar en gaat gebukt onder hevige artritis, waardoor hij voortdurend hinkt.