Moeder overleden Didier waarschuwt bezoekers Tomorrowland: “Pas op met illegale taxi’s”

Antwerpen / Schilde - De moeder van de overleden Didier Bartholomeus waarschuwt festivalgangers van Tomorrowland voor de gevaren van illegale taxi’s.

Didier Bartholomeus uit Schilde verdween in de nacht van 25 op 26 september na zijn verjaardagsfeest in de Antwerpse discotheek The Villa. Een paar dagen later, op 28 september, werd zijn lichaam aangetroffen in het Dokske in Merksem. Kort voor zijn overlijden was hij bestolen door een illegale taxichauffeur, die Didier had opgepikt aan de discotheek.

Micheline Duysens, de moeder van Didier Bartholomeus, waarschuwt met het oog op Tomorrowland opnieuw voor illegale taxichauffeurs. Deze taxi’s lijken een goedkoop alternatief te zijn voor jongeren, maar zodra de rit van start gaat stijgen prijzen plots.

Campagne

Op 10 november lanceert Duysens een campagne rond verantwoord uitgaan (didioor.be, red) waarin onder meer tips worden gegeven hoe je illegale taxi’s kan herkennen.

Tomorrowland en de politie hanteren alvast strikte regels met taxi’s. ”Enkel officiële taxi’s kunnen aanschuiven in speciale zones rond het terrein”, zegt Tomorrowland-ombudsman Ivo Corbeels.