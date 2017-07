Antwerpse politiekantoren structureel aangepast aan aanhoudende terreurdreiging

Antwerpen / Antwerpen 2060 - De Antwerpse lokale politie heeft een pakket maatregelen klaar om op langere termijn het onthaal in haar kantoren structureel veiliger te maken, naar aanleiding van het aanhoudende verhoogde dreigingsniveau. Alle kantoren krijgen - voor zover dat nog niet het geval was - kogelwerend glas en rampalen of rolluiken en er zal voortaan een onderscheid worden gemaakt op vlak van veiligheid en toegankelijkheid tussen regio- en wijkkantoren.

De vier regiokantoren (Mastergebouw, Doornstraat, Quinten Matsijslei en Bredabaan) zullen op termijn een veiligheidssas uit kogelwerend glas krijgen langs waar alle bezoekers moeten binnenkomen en een veiligheidscheck moeten ondergaan voor ze verder worden ontvangen. Die maatregel komt er om ervoor te zorgen dat de regiokantoren nog zonder afspraak toegankelijk kunnen blijven.

Er zal ook steeds één regiokantoor 24/7 open zijn voor het publiek. De wijkkantoren zullen alleen nog op afspraak kunnen worden bezocht. “Als het beveiligingsniveau van die kantoren zou worden opgetrokken tot dat van de regiokantoren, zou dat ten koste gaan van de bestrijding van criminaliteit en overlast in de stad”, klinkt het bij de politie. “Dat is uiteraard onaanvaardbaar: de politie moet haar eigen medewerkers beschermen, maar is er in eerste instantie voor de burger.”

Timing

De wijkkantoren zullen dus enkel nog op afspraak toegankelijk zijn, maar de capaciteit van de wijkteams wordt wel uitgebreid om de dienstverlening van de wijkwerking van de politie op peil te houden.

Over de timing van het hele project is nog geen duidelijkheid. Het Mastergebouw aan de Noorderlaan wordt alvast als eerste aangepast, in de loop van 2018. Nieuwbouwprojecten zullen eveneens meteen uitgerust worden volgens de afgesproken principes.