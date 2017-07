Puntgevel begeeft het opnieuw in Schelle, deze keer veel schade bij buren

Schelle - In de Steenwinkelstraat in Schelle heeft een puntgevel van een woning in aanbouw het opnieuw begeven. Woensdag was er geen schade, maar donderdag gebeurde het aan de andere kant van het huis en belandden brokstukken op het huis en een geparkeerde auto ernaast

Door een hevige rukwind woensdagmiddag begaf de puntgevel het van een woning in aanbouw. De brokstukken vielen naar beneden maar kwamen niet op de openbare weg terecht. Omdat het bouwverlof is was er ook niemand op de werf aanwezig en raakte niemand gewond.

Donderdagnamiddag gebeurde hetzelfde met de puntgevel aan de andere kant van de woonst, maar deze keer kwamen de brokstukken terecht op de woning ernaast. Het dak, de garage en de voordeur liepen schade op.

Ook de auto die voor de garage geparkeerd stond, raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden.