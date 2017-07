Deze Vlaamse soap gebruikt binnenkort Heistse trouwzaal als decor

Heist-op-den-Berg -

De Heistse berg vormt binnenkort opnieuw het decor voor een bekende Vlaamse soapserie. In 2014 werd er nog een cruciale trouwscène voor Familie opgenomen, nu verleent het college toestemming aan het productiehuis van ‘Thuis’ om opnames te houden in de trouwzaal in de oude dekenij.