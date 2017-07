Kleinzoon moet in behandeling na vuistslag aan oma

Mol - De rechter in Turnhout heeft Dennis B. (21) uit Mol veroordeeld tot tien maanden celstraf, waarvan zes met uitstel, voor een vuistslag aan zijn oma en het bezit van een verboden wapen. Voor de belaging van zijn grootouders werd hij vrijgesproken.

De jongeman heeft al een turbulent leven achter de rug. Zijn ouders waren zwaar verslaafd aan verdovende middelen. Na zijn geboorte werd hij meteen opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Leuven om af te kicken van de drugs. Op 26 oktober vorig jaar ging hij bij zijn grootouders door het lint. Nadat zijn oma een opmerking had gemaakt over de plaats waar hij moest eten, gaf hij haar een vuistslag in de maag.

Voor de maandenlange stalking van zijn grootouders werd hij vrijgesproken. “De beklaagde kwam regelmatig bij zijn grootouders op bezoek. Ze gaven hem eten en geld”, zei de rechter. “Nooit hebben ze de politie gebeld voor een uithuiszetting.”

In maart van dit jaar liep hij rond met een mes in zijn appartementsblok en klopte bij verschillende buren op de deur.

Dennis B. moet zich residentieel laten begeleiden voor zijn drugsverslaving en psychosociale problemen. Hij moet zich onthouden van drugsgebruik, gevolg geven aan de oproepingen van de justitieassistent en een vast adres nemen.