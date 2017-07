Maak kennis met het jonge geweld op de Bosuil: “Ibrahimovic blesseerde me zonder me aan te raken”

“Noem me maar Batu”, grijnst Batubinsika wanneer we bij de eerste kennismaking meteen struikelen over zijn naam. De jonge centrale verdediger kwam vorige week over van PSG, waar hij als belofte vorig seizoen nog vaak tussen de sterren van de A-kern mocht trainen. “Bij Antwerp wil ik me bewijzen als prof. Ik hoop ooit een grote te worden.”

Na dertien jaar in de jeugdopleiding van PSG tekende Batubinsika vorige week zijn eerste profcontract (twee jaar plus optie) bij Antwerp. Het is dus nog wat wennen aan de nieuwe omgeving, maar de jonge ...