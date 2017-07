Diesel en stookolie worden vrijdag duurder

Diesel en stookolie worden vanaf vrijdag weer wat duurder. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. De hogere prijzen zijn het gevolg van de hogere noteringen van de olieproducten op de internationale markten.

Een liter diesel (10S) kost vanaf vrijdag aan de pomp ten hoogste 1,2910 euro, of 1,6 eurocent meer dan vandaag. De maximale stookolieprijs stijgt bij bestellingen van meer dan 2.000 liter met 1,5 cent tot 0,5257 euro per liter. Ook bij kleinere bestellingen komt er 1,5 cent bij tot 0,5521 euro per liter.