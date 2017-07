Porsche-bestuurster van 79 geflitst met 238 km/uur

Een rechter in Namen kon zijn ogen en oren amper geloven toen hij deze week een laagvlieger voor zich kreeg. Een vrouw was geflitst met een snelheid van 238 kilometer per uur op de snelweg. Haar uitleg: “Ik kon niet slapen, meneer de rechter, dus besloot ik een ritje te maken met de auto.” De leeftijd van de vrouw maakte het des te opmerkelijker: de laagvliegster is 79.

Op 18 juni vorig jaar hield de politie een flitscontrole langs de snelweg. Iets voor middernacht hadden ze prijs: een peperdure Porsche Boxster GTS scheurde voorbij met een snelheid van 238 kilometer per uur.

De sportbolide is niet van de minste: met 330 pk haalt de Porsche een topsnelheid van 280 kilometer per uur en van 0 tot 100 duurt minder dan vijf seconden.

De verbazing was dan ook groot toen bleek dat een dametje van 79 jaar achter het stuur van de Porsche zat. Ze moest zich deze week verantwoorden voor de rechtbank van Namen. Of zat er iemand anders achter het stuur?

“Neen, ik was zelf aan het rijden”, zei de vrouw tegen de rechter. “Ik kon die nacht niet slapen en dus besloot ik een ritje te maken om mijn hoofd leeg te maken.”

En toch was ze zich van geen kwaad bewust. “Ik had geen idee dat ik zo snel aan het rijden was. Maar het is geen probleem. Ik ga akkoord met de boete die het openbaar ministerie mij oplegt.”

Omdat de vrouw een blanco strafblad heeft, kwam ze er al bij al goedkoop van af: 4.000 euro boete en drie maanden rijverbod, waarvan de helft met uitstel.