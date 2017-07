Dit materiaal heb je nodig voor je begint te barbecueën en nog tal andere van BBQ-tips

Wat heb je allemaal nodig om te barbecueën? Wat is het verschil tussen grillen en barbecueën? Hoe maak je lekkere sausjes en marinades? Wanneer is je vlees klaar?... ‘De BBQ academy’ is de ultieme gids voor de barbecueliefhebbers. Abonnees van Gazet van Antwerpen kunnen dit e-boek nu gratis lezen.

Een stukje vlees op de grill gooien kan iedereen. Maar om je gerechten perfect knapperig en gaar van de grill te halen is er toch enige vakkennis nodig. ‘De BBQ academy’ begint bij de basisbeginselen om een simpel stukje vlees te bakken en neemt je mee tot de meest verrassende gerechten.

Lees hier het e-boek

We geven je alvast enkele tips prijs welk materiaal je best bij de hand hebt:

Net zoals bij klussen, helpt het ook bij koken wanneer je degelijk materiaal bij de hand hebt. Je legt dat best binnen handbereik (op een apart tafeltje bijvoorbeeld). Denk dus van tevoren aan:

- een digitale kernthermometer om de temperatuur van je vlees of vis te meten, die is een must;

- een goede tang om je etenswaren te grijpen, draaien enzovoort;

- twee instrijkborsteltjes: één om je rooster in te strijken en één om je eten in te strijken;

- een harde borstel om je rooster weer schoon te wrijven;

- een goed, voldoende groot mes;

- een stevige snijplank;

- grillolie of arachideolie; dit heb je altijd nodig: voor je rooster en het eten. TIP: strijk je gerecht steeds in voordat je het op de rooster legt en ook wanneer je het draait;

- een half citroentje om de smaak op je rooster te neutraliseren: als je bijvoorbeeld eerst vis maakt en daarna vlees, kun je daartussen even met een citroenpartje over je rooster gaan;

- een handdoek om je handen schoon te vegen;

- een schort om olie of vuil op je kledij te voorkomen;

- een afvalbakje of -emmertje.

Nog geen abonnee?

Proef nu 7 dagen gratis van onze voordelen voor abonnees: geen betaalgegevens nodig, en na 7 dagen stopt de proefperiode automatisch!

Activeer hier je proefperiode van 7 dagen