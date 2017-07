Koning Filip opvallend optimistisch in speech: “Praat met uw buren”

Traditiegetrouw heeft koning Filip een toespraak aan de bevolking gehouden ter gelegenheid van de nationale feestdag, morgen 21 juli. De vorst is optimistisch en houdt een pleidooi om te leren. “Leer van je ouders, leer van je leerkracht, leer op je werk, leer van je buren en leer van andere culturen.” Opvallend: de vorst liet zich inspireren door het bezoek dat hij onlangs bracht aan een moslimgezin, waar hij het einde van de ramadan ging vieren.

Naar jaarlijkse traditie heeft koning Filip zijn landgenoten toegesproken op de dag voor de nationale feestdag. Net zoals andere jaren is de boodschap opgenomen in het koninklijk paleis. De koning leunt ontspannen tegen zijn bureau.

In zijn boodschap is de koning opvallend optimistisch. Hij verwijst naar de economie en de arbeidsmarkt die het goed doen en hij ziet ook een nieuwe dynamiek ontstaan in Europa. “In een tijd waarin kennis onmiddellijk en overal binnen handbereik ligt, komt het erop aan te leren begrijpen wat al die feiten in hun context betekenen. Alleen zo kun je naar waarde oordelen en met kennis van zaken verantwoorde keuzes maken”, klinkt het.

Praat met uw buren

Dat ‘leren’ in de brede betekenis van het woord kan overal; thuis, op school, van je ouders, maar ook van je buren. “Praat eens met iemand in uw omgeving die u niet kent. U zal ontdekken dat u met uw buren dezelfde vragen deelt, dezelfde twijfels, dezelfde hoop, dezelfde dromen.”

Inspiratie vond de koning in een recent bezoek aan een moslimgezin in het Gentse, waar hij het einde van de vastenmaand bij de moslims vierde. “Ik was onder de indruk van de manier waarop alle leden van het gezin zich inzetten voor de gemeenschap. Ik heb veel geleerd over de zin die ze geven aan het vasten, en aan het weerzien van familie, vrienden en kennissen. Toen ik, ‘s avonds laat, het huis verliet, stonden hun buren me op te wachten. Zij boden me een fles wijn aan. En ze vertelden me hoe blij ze waren in die buurt te wonen. Het maakte me trots, dat twee zo verschillende, eenvoudige en oprechte uitingen van gastvrijheid, bij ons zij aan zij kunnen bestaan.”