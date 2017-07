Vier Kempense tips om de nationale feestdag te vieren

Dankzij de nationale feestdag van vrijdag 21 juli genieten we van een extra lang weekend. Wie nog inspiratie zoekt om deze vrije dag zinvol te vullen, komt al een eindje weg met deze feestelijke tips.

1. Turnhout Royale

Wat: Na het traditionele Te Deum om 11u pakken stad en vzw Grashopper uit met een eigen rootsfestival. Op het podium treden achtereenvolgens The Gas House Gorilla’s, The Big Time Bossmen, Maryann & The Tri-Tones en The Delta Bombers op.

Praktisch: vrijdag 21 juli vanaf 14u op de Grote Markt in Turnhout

Prijs: gratis

2. Nationale feestdag

Wat: Op 21 juli organiseert het gemeentebestuur traditiegetrouw in samenwerking met de Cultuurraad een gezellige avond op de verkeersvrij gemaakte Markt. De cafés zetten hun terrasjes buiten en aan de kiosk op het plein wordt u een hele avond op muziek getrakteerd. Eerst speelt fanfare Sint-Pieter ten dans, nadien neemt Discobal National het podium over.

Praktisch: vrijdag 21 juli vanaf 19u op het dorpsplein van Herenthout

Prijs: gratis

3. Paul Michiels

Wat: voor de nationale feestdag serveert Geel Zomert! een topper van formaat: Paul Michiels is een van de meest ervaren en tegelijk een van de beste stemmen uit onze lage landen. Verwacht u aan pure klasse.

Praktisch: vrijdag 21 juli om 20.30u op terrein van De Bogaard, Diestseweg 135 in Geel

Prijs: gratis

4. Comedy Night IV

Wat: Recreatiedomein De Lilse Bergen verwent de kinderen in de namiddag met een Kindershow met Matroos Jens. ’s Avonds staat de vierde Comedy Night op het programma, waarbij Kamagurka het podium inpalmt.

Praktisch: vrijdag 21 juli om 21u in De Lilse Bergen, Strandweg 1 in Gierle-Lille. Belangrijk: het domein sluit om 20u de deuren, wie het optreden wil meemaken moet dus vóór 20u binnen zijn.

Prijs: 7 euro