Franse zangeres overleden op podium

De Franse zangeres zakte in elkaar op het podium in het midden van haar concert tijdens een festival. De oorzaak van haar dood is nog onduidelijk, maar ze werd mogelijk geëlektrocuteerd.

Weldens was 35 en bracht dit jaar haar eerste plaat uit, Le grand H de l’homme, nadat ze de ‘young talent award’ had gewonnen.

De politie onderzoekt de zaak, maar wil geen verdere uitleg geven over de omstandigheden van haar dood. Weldens zakte in elkaar tijdens haar set in een klein dorpje in Zuid-Frankrijk, Goudron, waar ze optrad op in een kerk.

Weldens groeide op in de circuswereld, maar koos later voor een carrière als zangeres.