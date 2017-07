Gewapende overval op camping met schietpartij en carjacking

Twee gewapende en gemaskerde mannen hebben woensdagavond een overval gepleegd op camping l’Hirondelle in Oteppe, een dorp in de provincie Luik, zo is van de lokale politie vernomen. Een van de daders heeft daarbij geschoten, zonder dat er slachtoffers vielen. De daders werden achternagezeten door personeel van de camping, maar konden ontkomen. Ze carjackten nog een voertuig op hun vlucht.

De twee mannen kwamen rond 20 uur op een motorfiets op de camping aan en vroegen aan het onthaal de brandkast open te maken. Omdat het personeel geen toegang had tot de brandkast, nam een van de overvallers een personeelslid mee naar de zaakvoerder, die op de camping woont. Hij bleek niet thuis te zijn, dus keerden de twee terug naar het onthaal. Dan kwam het tot een schermutseling tussen de daders en een veiligheidsagent. Een van de daders loste daarbij verscheidene schoten.

Vervolgens nam het duo de vlucht op de motorfiets, achternagezeten door personeel van de camping in een bestelwagen. Het kwam tot een aanrijding tussen de motorfiets en de bestelwagen, waarbij opnieuw geschoten werd en de overvallers in de bestelwagen wegreden. Op hun vlucht carjackten ze een ander voertuig, dat naderhand iets verderop werd teruggevonden.

De politie van de zone Hesbaye Ouest preciseerde dat de motorfiets als gestolen was aangegeven in de zone Basse-Meuse, in de provincie Luik. De politie moet nog heel wat getuigen ondervragen.