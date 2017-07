‘Temptation’ Herbert en Jolien werken hun buren op de zenuwen: “Haar gekrijs gaat door merg en been”

Herbert (23) en Jolien (22) verlieten ‘Temptation Island’ niet als koppel, maar verzoenden zich uiteindelijk toch toen ze opnieuw in België waren. Hun nieuwe relatie loopt volgens hun buren allesbehalve van een leien dakje. Van luide ruzies met gekrijs tot geurhinder: het is erover, zo klagen ze in TV Familie.

Voor de buitenwereld kan het niet duidelijk genoeg zijn: Herbert en Jolien hebben elkaar teruggevonden en zijn ondanks de woelige periode in Thailand nog altijd dolverliefd. Dat bewijzen ze maar al te graag via de sociale media. Maar dat beeld strookt volgens hun buren in Deinze niet met de realiteit. Uit de schijnwerpers zouden de twee constant ruzie maken en die discussies verlopen naar verluidt bijzonder luidruchtig. “Het zijn vreselijke toestanden”, getuigt een anonieme buurvrouw in het blad.



Gooien met huisraad

“Er is vaak een gekrijs te horen. Iedereen in het gebouw is op van de zenuwen en de stress”, klinkt het. “Het is gewoonweg vechten wat ze doen”, voegt ze eraan toe. Een andere buur bevestigt. “Dat gekrijs gaat door merg en been. Ze gooien ook met huisraad. Al dat gedonder en gedreun, vreselijk! Het is alsof ze kasten tegen de vloer gooien. Dit is een vervelende situatie voor hen, maar zeker ook voor de bewoners.” Op een bepaald moment was Jolien ‘bijna dierlijk aan het huilen’, dat een bewoner zich genoodzaakt zag om de politie erbij te halen. De ruzies zijn niet het enige wat de buren als storend ervaren. Er zou ook een sterke wietgeur uit hun appartement komen. “Soms ruik je het zelfs tot op straat.”



Sterk overdreven

Een bewoner wijt de problemen vooral aan Herbert zijn zeer ontvlambare karakter. “Volgens mij heeft hij last van kortsluitingen in zijn hoofd. We snappen niet hoe zij dat blijft pikken. Iemand anders had al lang zijn koffers aan de deur gezet. Maar ja, dan zou hij wellicht helemaal door het lint gaan”, klinkt het. Jolien zelf reageert ook op de situatie en relativeert. “Ik vind het allemaal heel raar wat die mensen zeggen. We wonen drie jaar in dat gebouw en zijn bijna nooit thuis, enkel ’s avonds om te slapen. Ik vraag me af welke buren ons zoiets willen lappen”, zegt ze. Na even nadenken heeft ze al een vermoeden. “In ons gebouw komen we met één koppel totaal niet overeen. Het klopt dat Herbert en ik weleens een woordenwisseling hebben, maar dat we overdreven ruzie maken klopt niet.”