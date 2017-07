Deze beautyproducten verdienen een plekje in je reiskoffer

Of je nu geniet van een lange strandvakantie of korte citytrip, op vakantie geldt : less is more! Ook je beautycase hou je best zo licht mogelijk. Huidverzorging, basis make-up, zonnebescherming…Deze beauty-essentials moeten mee op reis!

Verzorg je huid…ook op vakantie!

Ook al lijkt je beautycase heel snel vol, op skincare mag je geen plaats besparen. Net zoals thuis heeft je velletje haar dagelijkse verzorging nodig. Een romige make-up remover, dag-en nachtcrème, een oogcrème en extra vochtinbrengende lipbalsem zijn geen overbodige luxe op vakantie.Een reinigend masker, olie of serum mag je voor een keertje wél thuislaten.

Back to (make-up) basics

Op vakantie mag je make-up routine gerust wat eenvoudiger. De zon, stad of strand zijn geen goede combinatie met een dikke laag make-up. Hou je beautylook simpel met mascara, blush, bb-crème of gezichtspoeder en een lichtroze lipgloss. Tip : neem wel een felle lipstick mee. Zo krijgt je make-up look een upgrade voor dat chique etentje!

Here comes the sun

Of je nu een strandvakantie of citytrip op de planning hebt staan, de zon ligt altijd op de loer. Zonnebescherming is dus de ultieme beauty-essential! Maak genoeg plaats in je koffer voor zonnecrème- of olie (aangepast aan je gezicht en lichaam) met voldoende factor, aftersun en een klein flesje zonnecrème voor in je tas. Ook je haar krijgt het zwaar te verduren in de zon, dus een aangepaste shampoo en masker moeten zeker mee in je reiskoffer.

Tip: Laat zware parfums en sterk geurende bodylotions thuis. Een eau de toilette of bodymist is vakantie-proof (minder kans op vlekken op je kleding door de zon) en heerlijk verfrissend na een warme dag!