Gearresteerde IS-bruid (16) zou Duits vermist meisje zijn

Het Iraaks leger heeft in een IS-tunnel in Mosul enkele vrouwelijke jihadi’s gearresteerd, onder wie een 16-jarig meisje dat zeer veel uiterlijke gelijkenissen vertoond met Linda Wenzel, die een jaar geleden spoorloos verdween in Duitsland.

De Duitse autoriteiten onderzoeken of een 16-jarige IS-bruid, die door het Iraaks leger werd teruggevonden in een tunnel onder de Syrische stad Mosul, het Duitse meisje Linda Wenzel is, dat een jaar geleden plots verdween. Tijdens een militaire operatie werd de tiener samen met nog een dertigtal andere vrouwen ontdekt in de deels ingestorte tunnels van de terreurgroep. De jonge vrouw zou de beste scherpschutter van het gezelschap en ook een zelfmoordterroriste zijn, aldus de Iraakse media.

In juli 2016 hielden de ouders van de toen nog 15-jarige Linda een grootschalige zoekactie toen hun dochter plots niet meer terugkwam na een weekendje weg met een vriendin in het Duitse dorp Pulsnitz. De hele regio werd uitgekamd door de politie in ordediensten, maar de tiener bleek spoorloos verdwenen.

Na Linda’s verdwijning doorzocht de politie de kamer van het tienermeisje. Onder het bed lagen de rekeningen van twee vliegtuigtickets: eentje van Dresden naar Frankfurt en eentje van Frankfurt

In de tunnel waar het Iraakse leger het tienermeisje terugvindt, verstopten zich ook nog vrouwelijke jihadi’s van Russische, Turkse, Canadese, Libische en Syrische afkomst. Ze hadden zichzelf ingegraven met al hun munitie en explosieven, maar kozen er uiteindelijk voor om zichzelf toch over te geven.