Welke musthaves koop je in solden?

De sale is volop bezig, dit wil zeggen, de leukste items shoppen aan héél fijne prijzen! Je herkent het wel, de solden starten, je shopt naar hartenlust en achteraf merk je op dat je toch wel één of meerdere miskopen hebt gedaan. Zonde van het geld, toch?! Speciaal voor jullie delen we dé musthaves die volgend (winterseizoen) helemaal trendy zijn en je dus nu al tijdens de soldenperiode kan scoren. So ladies, let shop SMART!

1. Dé trenchcoat

De trenchcoat is van alle seizoenen en ook voor winter 2017 weer helemaal trendy. Vooral de jassen met een leuk detail aan de kraag of aan de mouwen alsook de (lange) trench met brede schouders.

2. Statement accessoires

'Statement' maak je niet enkel door je kleding (vb. t-shirts met opdruk) maar ook door je accessoires. Benadruk je stijl en je persoonlijkheid door een opvallend paar oorhangers, een trendy clutch of sjaal te dragen.

3. Metallic materialen

Shine bright! Ook in winter zijn de metallic accenten duidelijk aanwezig in het modebeeld. Ideaal dus om deze kleuren tijdens de zomersolden al te kopen. Je combineert de metallic stoffen in winter met warme materialen. Op en top trendy!