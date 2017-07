Black in summer

Fleurige kleuren, prints of pasteltinten geven ons een instant zomers gevoel. Maar weet je dat zwart wel één van de best verkochte kleuren is in de zomer?! Zwart is tijdloos en creëert een heel elegante look. Uiteraard is het belangrijk dat je kiest voor luchtige stoffen zoals satijn. De kleur zwart staat iedereen en combineert eindeloos met andere kleuren. We delen enkele zomerse stylings met jullie als je kiest voor zwart:

1. LBD

De LBD, of the little black dress, is een must in de garderobe van elke fashionista. Het is dé perfecte jurk (winter & zomer) en hoeft daarom ook niet echt 'little' te zijn. De jurk bestaat in alle varianten; van kort tot knielengte, A-lijn of gecentreerd, met mouwtjes of zonder. Kies het jurkje dat perfect past bij je figuur.

2. Zwart-Wit

Een trend die elke seizoen scoort is de combinatie van zwart met wit. Hier zijn de mogelijkheden eindeloos. Kies je voor zwart pak met wit bloesje eronder? Of verkies je eerder een witte broek of rok met zwart topje er op?

3. Minimalistisch

De 'smart look' of 'minimalistische' look is dé perfecte outfit voor een dag op kantoor. Kies voor strakke silhouetten en keep it simple.