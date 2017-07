Pierre De Loof en Ruben Claeys stoten vlot door in dubbeltwee WK roeien U23

Op dag twee van het WK roeien voor beloften (U23) in het Bulgaarse Plovdiv hebben Pierre De Loof en Ruben Claeys zich overtuigend geplaatst voor de halve finales in de dubbeltwee.

Bruggeling De Loof en Gentenaar Claeys roeiden donderdag naar winst in de derde voorrondereeks. De Belgen kwamen na 500 meter als vierde door, maar halfweg (na 1.000 meter) hadden ze de koppositie beet. Daarna consolideerden De Loof en Claeys hun voorsprong. Aan de finish hadden ze ruim vijf seconden voorsprong op het Duitse tweetal Finger-Lotz. Finger was vorig jaar vicewereldkampioen bij de juniores in de skiff en Lotz kroonde zich in 2014 tot junioreswereldkampioen met de Duitse dubbelvier.

De halve finales worden zaterdag omstreeks 11 uur geroeid.

- uitslag derde reeks dubbeltwee U23 -

(21 teams, vier voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de halve finales, andere teams varen de herkansingen)

++ 1. De Loof - Claeys (BEL) 6:14.72

2. Finger - Lotz (Dui) 6:20.21

3. Sulpianto - Memo (Ind) 6:21.31

4. Jofre Senciales - Rico Castro (Spa) 6:26.78

5. Nampratueng - Sangpromcharee (Tha) 6:31.50