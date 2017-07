Trump neemt publiekelijk afstand van justitieminister Jeff Sessions

De Amerikaanse president Donald Trump zou Jeff Sessions nooit benoemd hebben tot minister van Justitie indien hij geweten had dat die zichzelf zou wraken van alles wat te maken heeft met het onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging in de verkiezingen. Dat zegt hij woensdag in de New York Times. Volgens Trump had Sessions de job niet moeten accepteren vanwege zijn betrokkenheid bij de zaak.

“Hoe kan je nu een baan accepteren en je vervolgens wraken? Indien hij zich had gewroken vooraleer hij de ministerpost aanvaardde, had ik gezegd ‘Bedankt Jeff, maar ik ga je niet kiezen’“, zegt Trump, die de beslissing van Sessions “zeer oneerlijk tegenover de president” vindt. Trump neemt zo publiekelijk afstand van Sessions, die nochtans van in het begin een uitgesproken supporter was van de president.

Trump uit ook kritiek op de getuigenis van Sessions voor de inlichtingencommissie van de Senaat, en stelt dat zijn minister “foute antwoorden” heeft gegeven. “Hij kreeg simpele vragen en dat had tot simpele antwoorden moeten leiden, maar dat was niet het geval.” Sessions had tijdens de hoorzitting alle beschuldigingen rond collusie met Rusland voor de beïnvloeding van de verkiezingen in het voordeel van Trump met klem veroordeeld, en had die beschuldigingen afgedaan als “verfoeilijke leugens”.

De president haalde tijdens het interview ook uit naar speciaal aanklager Robert Mueller, en stelt dat die een bureau leidt vol belangenconflicten. Hij waarschuwt de onderzoekers bovendien om zich niet te verdiepen in onderzoeken die te ver van de Rusland-kwestie afliggen. Hij verzekerde wel dat hij het ministerie van Justitie nooit zal vragen om Mueller te ontslaan, terwijl er eerder geruchten de ronde deden dat hij dat zou overwegen.