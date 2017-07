Hoofdinspecteur betrapt in vrije tijd winkeldievegge

Mechelen - Een hoofdinspecteur van de politie die niet aan het werk was, heeft in de Mechelse Bruul een winkeldievegge betrapt. De vrouw was al gekend voor eerdere feiten.

Dinsdag omstreeks 15u merkte de hoofdinspecteur van de zone Mechelen-Willebroek de dame op. Hij zag hoe ze kledij en juweeltjes aan het stelen was. De politieman besloot de verdachte te volgen en verwittigde de meldkamer. Even later werd de dievegge door een ploeg opgepakt.

"Blijkt dat ze eerder op de dag ook al spullen had ontvreemd uit een andere handelszaak in Mechelen. De 32-jarige verdachte, gekend voor gelijkaardige feiten, werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat", zegt woordvoerder Gert Mathay van de politie Mechelen-Willebroek.