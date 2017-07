Gedetineerde gevat na ontsnapping uit hof van beroep

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft één van de twee Noord-Afrikaanse gedetineerden gevat die donderdagochtend ontsnapt zijn uit het hof van beroep in Antwerpen.

Donderdag ontsnapten in of aan het Antwerpse hof van beroep twee gedetineerden. Dat gebeurde bij hun overbrenging. Minstens een van hen moest er verschijnen voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Hij zat in voorhechtenis voor een woninginbraak in het Antwerpse en kwam voor de KI om zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling te vragen.

Samen met een andere gedetineerde nam hij op een gegeven moment de benen. Over de tweede ontsnapte is niet meteen meer bekend, al staat ook hij volgens de politie bekend voor “onder meer zware diefstallen”.

Grote zoekactie

Er werd een politiehelikopter ingeschakeld. Omstreeks 17.30 uur kon één van hen ingerekend worden in de Belegstraat in Antwerpen.