Politieman verstopt zakje met drugs na arrestatie van vermeende dealer

Een Amerikaanse politieman uit de stad Baltimore is geschorst nadat er controversiële beelden uitlekten waarop te zien is hoe hij een hoeveelheid heroïne verstopt in een steegje. De man had net een vermeende drugsdealer gearresteerd en wilde met zijn bodycam filmen hoe hij de voorraad van de verdachte ontdekte, maar werd eerst gefilmd terwijl hij de drugs in een leeg soepblikje verstopte.

De bizarre beelden dateren al van januari 2017, maar werden donderdag pas vrijgegeven door de politie van Baltimore en het Openbaar Ministerie van de stad. Volgens de advocaat van de gearresteerde drugsdealer werden de beelden opgenomen door de bodycam van agent Richard Pinheiro tijdens de arrestatie van haar cliënt.

De man had zijn camera geactiveerd om de zogezegde ontdekking van de voorraad van de verdachte te filmen, maar tijdens de eerste dertig seconden van de video is te zien hoe hij een leeg blikje met een hoeveel drugs verstopt in een met afval bezaaid steegje.

Volgens de Amerikaanse media filmt een bodycam voortdurend beelden zonder geluid, maar eens hij wordt geactiveerd door de politieman die hem draagt, worden de eerste, geluidloze seconden opgenomen terwijl het apparaat volledig opstart.

50.000 dollar borgtocht

Het geluidloze deel van de video doet agent Pinheiro nu de das om, nadat men ontdekte dat hij de voorraad drugs zelf verstopt voor hij ze weer ontdekt. “Ik kijk even hier”, zegt de man in het stuk van de video dat wel geluid opnam. Daarna gaat hij terug naar het steegje, waar hij een zakje gevuld met witte capsules uit het lege blikje haalt.

De advocaat van de gearresteerde man bracht de beelden onder de aandacht van de openbare aanklager, waarna de vermeende drugsdealer de gevangenis mocht verlaten. Hij zat al sinds januari achter de tralies, omdat hij zijn borgtocht van 50.000 dollar niet kon betalen.

Wangedrag van politieagenten

Advocate Deborah Levi bracht de bal aan het rollen nadat ze besloot zich in te zetten om alle wangedrag van de politie aan te klagen. Tot haar verbazing werd de agent die drugs vermoedelijk verstopte, enkele dagen nadat de beelden uitlekten toch nog opgeroepen om te getuigen in een andere zaak, zonder dat er iemand een woord repte over de aantijgingen.

Het Openbaar Ministerie van Baltimore verdedigt haar aanpak en verzekerde dat het wangedrag van agent Pinheiro grondig wordt onderzocht. “Nadat we op de hoogte waren van de beelden, werd onmiddellijk actie ondernomen. Deze zaak werd niet alleen doorgeschoven naar het Intern Toezicht van de politie, maar alle lopende zaken van de agent in kwestie worden onder de loep genomen.”

Volgens het Openbaar Ministerie moet er geen heksenjacht worden geopend op agent Pinheiro en zijn er tal van verklaringen mogelijk voor de beelden. Een mogelijke uitleg is bijvoorbeeld dat de man de drugs al had ontdekt, maar ze opnieuw verstopte zodat hij de bewijslast op video kon vastleggen.

Pinheiro werd in afwachting van het resultaat van het onderzoek geschorst, de twee andere agenten in de video mogen de straat voorlopig niet meer op en houden zich enkel nog bezig met administratieve taken.