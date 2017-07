Het opmerkelijke moment waarop vliegtuig noodlanding moet maken op drukke snelweg

Een klein vliegtuigje was op weg naar de Amerikaanse staat New Jersey, maar moest noodgedwongen een tussenlanding maken op een drukke snelweg. Voor nog onbekende redenen raakte de piloot in de problemen en moest hij het toestel “uit voorzorg” weer aan de grond zetten. De man raakte niet gewond.

Kenneth William uit de Amerikaanse staat New York greep snel naar zijn smartphone toen hij woensdag een vliegtuigje heel laag zag vliegen toen hij over de snelweg reed. Hij filmde hoe het kleine toestel boven het verkeer zweefde en even later uit het zicht verdween.

Enkele seconden later passeerde hij aan de plek waar het vliegtuig was neergestreken, waar het toestel in de grasberm stond geparkeerd, vergezeld door een politieman.

Volgens het Amerikaanse federale agentschap dat het luchtverkeer in goede banen leidt, is het voorlopig onduidelijk waarom het toestel in de problemen raakte en moest landen. Het vliegtuigje raakte niet beschadigd tijdens de noodlanding en er vielen als bij wonder geen slachtoffers.